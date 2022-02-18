Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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