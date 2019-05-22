Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız: "Hedefimiz 7 buçuk katrilyon TL'nin yurt dışına gitmesinin engellenmek"

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, TTK'ya alınacak 500 işçi için kura öncesi bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumuna alınacak 500 işçi için kura öncesi bir Zonguldak'a geldi. İlk olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine Vali Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu katıldı. Ziyarete konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "Hedeflerimiz önümüzdeki süreçte TTK'nın 1 milyon ton olan yıllık üretimini 5 milyon ton seviyelerine çıkartmak olacak" dedi. Konuşmasında Zonguldak ziyaretiyle ilgili konulara değinen Bakan Yardımcısı Cansız, "Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyası dönemindeki Zonguldak'ta yapmış olduğu mitingde bin 500 işçi alımı ilgili bir sözü olmuştu. O sözün gereğini bundan birkaç ay önce Sayın Bakanımızın katılımıyla bin kişinin kura çekim yoluyla belirlenmesi tamamlanmıştı. Diğer 500 işçinin alımının kısa süre içinde olacağı belirtilmişti. Bu 500 kişilik istihdamın kura çekimini yapmak üzere buradayız. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yerli kaynaklara hiç olmadığı kadar önem veriliyor. Bu kaynakların başında yerli linyitlerimiz ve taşkömürümüz geliyor. Buraya verdiğimiz desteğin nişanesi olması babından buraya geldik ve emekçi kardeşlerimizle deniz seviyesinde eksi 560 metre aşağıda bir iftar yapmak suretiyle kardeşlerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

"Hedefimiz 7 buçuk katrilyon TL'nin yurt dışına gitmesinin engellenmek"

Zonguldak'ın taşkömürü konusunda başrolü üstlendiğini ifade eden Cansız, "Hedeflerinin TTK'ya ait sahaların ihalesi ile birlikte devreye girmesinden sonra ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu yaklaşık 1.2 milyar dolar yani TL cinsinden 7 buçuk katrilyon TL'ye tekabül ediyor" diye konuştu. Planlar istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamların önümüzdeki dönemde oluşacağını ifade eden Cansız, "Linyit potansiyeli itibariyle çok zengin bir ülkeyiz. 2000'li yıllarda 8 buçuk milyar tonken yıllık rezervimiz son 10-15 yıllık keşiflerle şuanda 20 milyar tona çıktı. Taşkömüründe başrolü Zonguldak'ımız üstleniyor kömürün keşfinden bu yana ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler ya da başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız başta bu TTK'nın yüksek kalorili kömürlerini en hızlı en verimli şekilde yer üstüne çıkartma ve bunu azami kılma yönünde bir misyonuz ve hedefimiz var. Hedefimiz inşallah hem mekanize sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şuanda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 5 milyon ton seviyelerine çıkartmak olacak. Bundan hareketle geçmişte TTK'nın kendine ait sahaların ihalesi söz konusu olmuştu. Bugün biz yetişemedik ama ERDEMİR almış olduğu sahanın faaliyetlerine resmi olacak başladılar. TKİ ve TTK'nın yapmış olduğu bu ihalelerin neticesinde sahalar devreye alındığında yaklaşık ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu da yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar TL cinsinden 7 buçuk milyar TL eski tabirle 7 buçuk katrilyon TL'nin yurt dışına gitmesinin engellenmesi manasına gelecek. Özetle TTK ve üreteceğimiz kömürün miktarı bizim çok önemli bu kömürün üretilmesi hem mekanik sistemin alt yapısını kurmak hem de ilave istihdamlarla olacağı için biz kura çekimine katılmak için buradayız. İnşallah planlarımız istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamlarda önümüzdeki dönemde oluşacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA