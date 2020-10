Enerji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın: Türkiye doğalgaz piyasasında söz sahibi olacak

Batı Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yönelik değerlendirmelerde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Türkiye artık dünya doğalgaz piyasasında oyun kuran önemli bir ülke olacak. Batı Karadeniz'deki doğalgaz kaynaklarının keşfi, Türkiye'nin kendine has hidrokarbon rezervlerinin keşfi için de çok önemli bir adım. Her ne kadar bazı çevreler bu keşfi küçümsese de, Türkiye 2020'de dünyadaki en büyük hacimde gaz keşiflerinden birisini yaptı. Avrupa'ya göre şu an yaklaşık 2 kat daha pahalı almakta olduğumuz doğalgazı kendimize ait kaynakların devreye gitmesiyle daha ucuza mal edip vatandaşlarımızın hizmetine daha uygun fiyatlarla sunulacağı bir gerçek. Türkiye jeostratejik konumu nedeniyle Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında enerji merkezi olan ülke konumunda. Bu özelliği ile yakın gelecekte sadece doğalgaz boru hatları ile ülkemiz üzerinden AB'ye doğalgaz arz güvenliği sağlayan ülke değil, aynı zamanda dünya doğalgaz piyasasında söz sahibi olan bir ülke olacak. Öyle ki; hem kendi fiyatlarını belirlemede hem de dünya doğalgaz piyasasında fiyat belirlemede artık önemli ülkelerden biri konumuna gelecek" dedi.

"DOĞU AKDENİZ 'DE DE ETKİN OLARAK DOĞALGAZ ARAMASI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"

Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfin yanı sıra Karadeniz'de kendisine ait Münhasır Ekonomik Bölgede ve Doğu Akdeniz'de keşfedilecek olan kaynaklar devreye alındığında vatandaşın cebi rahatlamış olacak diyen Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye Avrupa'ya nazaran çok daha pahalıya doğalgaz alıyor. Diğer taraftan, doğalgaz satın aldığımız ülkelerle doğalgaz anlaşmalarımızın yüzde 60'tan fazlası önümüzde 5 yıl içeresinde tamamlanıyor. 2023'te Batı Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervlerinin devreye alınması ile elinde çok önemli bir kozu olacak ve yeni anlaşmalar için pazarlıklar yapılırken Türkiye'nin eli daha güçlü olacaktır. Ama bizler meseleye sadece Batı Karadeniz olarak bakmamalıyız. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz 'de de etkin olarak doğalgaz araması ve sondaj çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların çok kısa sonra olumlu sonuçlarını alacağımızdan şüphem yok. Dolasıyla önümüzdeki yıllar içinde Batı Karadeniz'de doğalgaz keşfi ve işletme deneyimi Doğu Akdeniz'de ve diğer bölgelerde keşfedilecek olan kaynakların işletimi için büyük avantaj sağlayacak. Neticede hem Batı Karadeniz, hem de Doğu Akdeniz'deki öz kaynaklarımızı devreye aldığımızda vatandaşın cebi rahatlamış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"2023'TE DOĞALGAZ KENDİLİĞİNDEN UCUZLAYACAK"

Türkiye'nin aynı zamanda rüzgar, güneş, HES, nükleer, biyoenerji ve jeotermal alanlarında çalışmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda önemli stratejik adımlar atarak geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. Çünkü, kalkınmanın lokomotifi olan üretim sektöründe ana girdi enerjidir. Bu nedenle enerji bağımsızlığı hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda olmak üzere, Türkiye alternatif enerji kaynaklarını da devreye alma çalışmalarını hızla yürütüyor. Meseleye sadece 2023'te devreye alınması planlanan yerli doğalgazın piyasaya sürülmesi olarak bakmamalıyız. Aynı zamanda rüzgar, güneş, HES, nükleer biyoenerji ve jeotermal alanında ciddi projeler ve çalışmalar söz konusu. Bu çalışmaların sonuçları alındıkça 2023'te doğalgazın kendiliğinden ucuzlayacağını söyleyebiliriz. Sözün özü; Türkiye gerek bölgesinde gerekse dünyada enerjide tam bağımsız lider bir ülke olmak istiyor. Onun için bizim keşfettiğimiz ve keşfedeceğimiz doğalgaz kaynaklarıyla Türkiye enerji bağımsızlığı yönünde çok önemli kazanımlara sahip olacak. Bu da Türkiye'nin uluslararası camiada söz sahibi olma noktasında elini daha güçlendirecektir."

"TÜRKİYE'NİN ARTIK KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR ÜLKE OLMA ŞANSI VAR"

Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacının kahir ekseriyetinin Rusya üzerinden geldiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye'ye kendimizin kullandığı dahil 70 milyar metreküpten daha fazla doğalgaz farklı ülkelerden geliyor. Bu doğalgazın yaklaşık 50 milyar metreküpü Rusya üzerinden sevk ediliyor. Yani, Türkiye doğalgaz açısından Rusya'ya bağlı bir ülke. Ama artık Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olma şansı var. Yapılan ve yapılmakta olan keşifler bu açıdan önemlidir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN 100 BİN MEGAVAT ELEKTRİK KURULUM GÜCÜ VAR"

Alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra Türkiye'nin bir de dar günlerinde kullanmak için rezerv olarak tuttuğu doğalgaz miktarı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Bu kapsamda Türkiye'nin doğalgaz depolama çalışmaları devam etmektedir. Çünkü bir ülkenin sıkıntılı günlerde kullanabilmesi için yıllık kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 15'i kadarını rezerve olarak tutması enerji arz güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Türkiye Tuz Gölü ve Trakya'ya depolama çalışmaları çerçevesinde yıllık 11 milyar metreküp doğalgazın depolanmasını planlamış ve bunun yarısından fazlasını depolamış durumdadır. Keşfedilen ve edilecek doğalgaz rezervleri doğal depolama rezervi olacak ve lojistik üstünlük sağlayacaktır. Ülkemizin yıllık enerji ihtiyacı artışı tüm OECD ülkelerinden fazladır. Yakın bir süre önce devreye alınan Milli Maden ve Enerji Politikaları ve enerji alanında çıkartılan kanunlar sayesinde ülkemizde yerli ve uluslararası enerji yatırımları hız kazanmış bulunuyor. Bugün Türkiye'nin yaklaşık 100 bin Megawat elektrik kurulu gücü var. 2040 yılında bu kurulu güce yüzde 40'tan fazla ek olacaktır. Bölgesinde ve dünyada günden güne gücünü hissettiren ve söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, dünyada ilk 5 ekonomi arasında gitmek istiyor. Bu bakımdan enerji bağımsızlığı için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı