Enerji sektöründe 'Kadın Enerjisi'

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri Kadın Enerjisi projesinin Kampüste ayağı kapsamındaki ikinci programın lansmanı gerçekleştirildi.

Akenerji tarafından hayata geçirilen Kadın Enerjisi - Kampüste projesinde yeni iş birliği süreci başladı. Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL İstanbul) ortaklığındaki eğitim programının lansmanı online olarak düzenlendi. Buluşma kapsamında Akkök Holding enerji grup şirketleri yöneticileri ile üniversiteli gençler bir araya geldi.

"Enerji sektöründe yeni bir gelecek için Kadın Enerjisi"

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Özlem Ataünal konuşmasında enerji sektöründeki kadın temsilinden söz etti. Ataünal, şunları kaydetti; "Türkiye'de enerji sektöründeki kadın temsili, hakikaten çok düşük. Yüzde 20'lerin bile altında. Bu oran mavi yakada ise sadece yüzde 10. Çarpıcı bir başka örnek de Elektrik ve Elektrik - Elektronik Mühendisliklerinden mezun olan kız öğrenci oranı. Bu oran, 2020 yılında yüzde 18 olarak gerçekleşti. Akkök Holding'in enerji grup şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji olarak bizler de enerji sektöründe ezberlerin dışında yeni bir gelecek için yola çıktık. Kariyerim boyunca en çok heyecanlandığım proje. Herkeste aynı heyecanı görüyorum".

Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz ise Kadın Enerjisi - Kampüste projesinin enerji sektörünün geleceği için önemine değinerek "Akkök Holding'in enerji grup şirketleri olarak Kadın Enerjisi Projesini toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle ortaklaşa ve eş zamanlı yürütüyoruz. Enerji sektöründe kadın enerjisini yaygınlaştırmak için gençlerimizden yola çıktık. Geleceğin lider adaylarına sektörümüzü yakından tanıtacağız Geleceğin kadın liderlerini enerji sektörüne kazandırmak ve bunu yaparken de cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık oluşturmak bizim için çok değerli" dedi.

"Kampüste, üniversite ve özel sektörü bir araya getiriyor"

Programın açılışında konuşan CIFAL İstanbul-UNITAR Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, kadın öğrencilerin enerji sektörüne yöneltmek amacıyla iş birliğine başladıklarını söyledi. Kadın Enerjisi - Kampüste'nin akademi ve özel sektörü bir araya getirdiğini belirten Sokullu, "Pozitif sonuçlar oluşturacak, umut dolu başladığımız bir proje. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ettiği için heyecan duyuyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise Kadın Enerjisi - Kampüste'nin kadın eğitimi ve enerji sektörünü buluşturmasıyla önem taşıdığını dile getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak projeye destek vermekten mutlu olduklarını kaydeden Karadeniz, şu sözlerle devam etti; "Araştırmalara göre enerji sektöründe çalışan kadınların yüzde 67'si üst düzey yöneticiliği hedeflerken son 5 yılda terfi alamayanların oranı yüzde 61. Bu durum, potansiyel olsa da cam tavanların da bulunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önceliğimiz engelleri kaldırmak olmalı. Öğrencilerden de en büyük isteğimiz bu amaçla çalışmaları. Bu doğrultuda, herkeste iz bırakacağına inandığım bir projeye başlıyoruz".

Proje lansmanı online düzenlendi

Program kapsamında ilk olarak "Kampüste ve Enerji Sektöründe Kadın" başlığıyla proje lansmanı gerçekleşti. Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu'nun moderatörlüğündeki lansmana Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz, Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Direktörü Bahri Toper ve RVM Systems İş Geliştirme Müdürü Kardelen Afrodit Adsal katıldı. Seçilen öğrencilere verilecek eğitimlerin sonunda başarılı olanlara mentorluk ve staj gibi imkanlar sağlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi