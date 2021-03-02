Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

02.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:48
Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik meydana geldi.

Endonezya haber ajansı Antara'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Sinabung Yanardağı kül ve duman çıkardı.

Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten yanardağın, 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.

Olayın ardından can kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da en son ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan Alişan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 07:48:33. #1.15#
title