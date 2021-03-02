Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
02.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:48
KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik meydana geldi.
KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik meydana geldi.
Endonezya haber ajansı Antara'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Sinabung Yanardağı kül ve duman çıkardı.
Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten yanardağın, 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.
Olayın ardından can kaybı yaşanmadı.
Endonezya'da en son ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar yaşanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız