En ucuz otomobil fiyatları ne kadar? En uygun arabalar Ekim 2020 | Sıfır araba fiyatları karşılaştırmalı 2019
Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansırken, markalar liste fiyatlarını güncelledi. İşte ekim ayı itibarıyla en ucuz sıfır otomobiller. Pandemi nedeniyle etkilenen sektörler arasında otomotiv sektörü de yer almaktadır. En ucuz otomobil fiyatları ne kadar? En uygun arabalar Ekim 2020 | Sıfır araba fiyatları karşılaştırmalı 2019
Koronavirüs pandemi süreci nedeniyle sağlık kaygısı trafikte özel otomobil kullanımının artmasına sebep oldu. Arabası olmayan vatandaşlar ise sıfır otomobillere talebi artırdı. Sıfır otomobil almak isteyenler sıklıkla otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Otomobil markaları ise ekim ayı için fiyat listelerini güncelledi. Bazı markaların otomobil fiyatlarında zamları dikkat çekerken, bazıları da eylül ayında uyguladıkları artışlardan ötürü fiyatları sabit bıraktı.
EN UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI 2020
- Fiat Egea 110.900 TL
- Renault Symbol 134.900 TL
- Dacia Sandero 144.900 TL
- Opel Corsa 159.400 TL
- Mitsubishi Space Star 159.850 TL
- Toyota Corolla 166.800 TL
- Volkswagen Polo 165.900 TL
- Citroen C Elysee 179.000 TL
- Peugeot 301 184.000 TL
- Seat Ibiza 185.000 TL
- Honda Civic Sedan 220.100 TL
- Mercedes A Serisi 347.400 TL
- Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL
- Audi A3 Sportback 373.141 TL
2019 YILINDA SATILAN EN UYGUN FİYATLI 0 OTOMOBİL FİYATLARI
Citroën C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Aralık fiyatı 98.500 TL
Citroën C3 LIVE PureTech 110 S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı Aralık fiyatı 129.000 TL
DACİA Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2019 model)
Aralık ayı fiyatı 89.900 TL
Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2020 model)
Aralık ayı fiyatı 94.900 TL
DACİA Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 (2019 model)
Aralık ayı fiyatı 116.900 TL
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 (2020 model)
Aralık ayı fiyatı 126.050 TL
FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Aralık Fiyatı 90.400 TL
FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Aralık Fiyatı 105.800 TL
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Aralık ayı fiyatı 117.900 TL
SIFIR ARABA FİYATLARI 2019
Yeni Civic Sedan 1.6L Dream - Düz- Benzin
Aralık ayı fiyatı 127.900 TL
HONDA Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin
Aralık Fiyatı 133.900 TL
HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 89.720 TL
HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 103.600 TL
HYUNDAİ Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL
Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 117.301 TL
KİA Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
Aralık ayı kampanyalı fiyatı 98.900 TL
KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel
Aralık fiyatı 94.900 TL
KİA Ceed HB Cool 1.4L Benzin
Aralık fiyatı 120.900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı Aralık fiyatı 113.410 TL
OPEL Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin )
Aralık ayına özel kampanyalı fiyatı 104.500 TL
OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin )
Aralık Kampanyalı Fiyatı 113.800 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 PureTech 82hp
Ekim fiyatı 115.344 TL
PEUGEOT 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp
Aralık fiyatı 106.203 TL
RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Aralık fiyatı 96.900 TL
RENAULT Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg
Aralık fiyatı 99.900 TL
RENAULT Symbol Joy 1.0 SCe 73bg (2019 model)
Aralık fiyatı 87.650 TL
Symbol Joy 1.0 SCe 73bg (2020 model)
Aralık fiyatı 92.650 TL
SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Kampanyalı Aralık fiyatı 126.700 TL
SKODA Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Style
Aralık fiyatı 125.400 TL