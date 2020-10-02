En ucuz otomobil fiyatları ne kadar? En uygun arabalar Ekim 2020 | Sıfır araba fiyatları karşılaştırmalı 2019

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansırken, markalar liste fiyatlarını güncelledi. İşte ekim ayı itibarıyla en ucuz sıfır otomobiller. Pandemi nedeniyle etkilenen sektörler arasında otomotiv sektörü de yer almaktadır. En ucuz otomobil fiyatları ne kadar? En uygun arabalar Ekim 2020 | Sıfır araba fiyatları karşılaştırmalı 2019