En güzel Cuma mesajları 2019 - Anlamlı, kısa, dualı, ayetli, hadisli, en yeni resimli Cuma mesajları

22.08.2019 22:42

Mübarek Cuma gününün coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmanın en kolay yollarından birisi de sevdiklerinize watsapp üzerinden ya da kısa mesaj ile Cuma mesajları yollamaktır. Resimli Cuma mesajları, cuma gününün önem ve anlamını anlatan, ayet, hadis ve özlü sözler içeren anlamlı mesajlardır. Cuma günleri bu güne erişen tüm müslümanların bayramı ve fakirlerin haccı olarak Peygamber EfendimizHazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Cuma günlerinde Müslümanlar diğer bayramlarda olduğu gibi en güzel kıyafetler giyerek ve en güzel kokuları sürülerek camiye gitmelidir. Bununla birlikte bayram olması nedeniyle eş, dost, akraba ve sevdiğimiz herkese hatta küs, dargın olduklarımıza da Cuma günlerinde barışılması önemlidir. Bu nedenle aradaki küslükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve Müslümanlar arasındaki sevgi, saygı bağını her zaman canlı ve güçlü tutmak için mübarek Cuma günleri bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. İşte en güzel cuma mesajları resimli yeni 2019...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2019

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün cuma bayramın olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… Hayırlı Cumalar dua ile…

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar…

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise, Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Ey Rabbim dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma… Hayırlı cumalar…

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

Ey Allah'ım; yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme darda ve muhtaç koyma.

Yine takvim yaprakları Cuma'yı gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Selam ve DUA ile hayırlı cumalar…!

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar. Cumanız mübarek olsun…

Rabbimiz! güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun…

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Hayırlı Cuma'lar.

Ya Rabbi; gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek Cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Hayırlı Cumalar…

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar…

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed'imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Cumamız mübarek olsun…

Allah'ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Hayırlı nurlu cumalar…

Allah'ım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar…

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle dualarımızı kabul eyle. Cumamız mübarek olsun.

Allahım! Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Hayırlı Cumalar

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar

Allahım! Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım! Hayırlı Cumalar

Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım! Hayırlı Cumalar

Günler bize dostlarin güzelligi ile geceler onlarin dualari ile mübarek oluyor.Umudumuz dostlarin hediyesi duamiz sizlerin sevgisi. Cumaniz mübarek olsun

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz. Hayırlı Cumalar

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar… Hayırlı Cumalar

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamktan daha sevimlidir.Cumanız Mübarek Olsun

Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun.

CUMA GÜNÜ HAKKINDAKİ AYET VE HADİS-İ ŞERİFLERİ

Ey îmân edenler! Cum'a günü namaz için seslenildiği (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Nihâyet namaz bitince, artık yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) arayın ve Allah'ı çok zikredin; tâ ki kurtuluşa eresiniz! Cuma Suresi 9 ve 10. Ayet

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Hadis-i Şerif

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. Hadis-i Şerif

Bir müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevâb verilir. Hadis-i Şerif

Cuma namazından sonra bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği duâ red olmaz. Hadis-i Şerif

Bir müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevâb verilir. Hadis-i Şerif

Cumartesi günleri yahudilere, Pazar günleri nasaraya [hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bu gün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Hadis-i Şerif

Cuma günü yapılan ibâdetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı sevâb verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Hadis-i Şerif

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir. Hadis-i Şerif

Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur. Hadis-i Şerif

Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hadis-i Şerif

Ümmetinin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldir. Hadis-i Şerif

Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir. (Hadis-i Şerif)

Özürsüz üç Cuma'yı terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler. (Hadis-i Şerif)

"Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur." [Tirmizî, Salât 369, (513).] Hadis-i Şerif