En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kafe, lokanta ve restoranların en geç Haziran başında yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Yeni dönemde müşterilerin ateşi ölçülecek ve masa aralarında en az 2 metre mesafe olacak. Masada tuzluk, biberlik olmayacak. Çatal, bıçak ve kaşık tek kullanımlık olacak.

Türkiye'de koronavirüsün yayılım hızı ve ölümlerin azalmaya başlamasıyla birlikte atılacak normalleşme adımları da belli oldu. İlk aşamada AVM'ler ve berberler hizmet vermeye başlayacak, salgın ile mücadelenin seyrine göre restoranlar ve kafeler için de benzer kararlar hayata geçirilecek. Koronavirüs sonrası sosyal hayattaki düzen eskisi gibi olmayacak. Bu nedenle restoran ve kafe işletmecileri, salgın sonrası döneme hazırlık yapıyor. Peki bu yeni dönemde ne gibi farklılıklar yaşanacak? Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kafe, lokanta ve restoranların en geç Haziran başında yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

PAKET SERVİSİ ÖNEM KAZANDI

İşletmeler bu tarihte açılsa dahi salgın öncesine dönülemeyeceğini belirten Bingöl, "Artık adrese teslim yani paket servis bir restoran için olmazsa olmaz hale geldi. Virüsten önce çok sayıda işletme paket servis hizmeti vermiyordu ama artık bu politikasını gözden geçirecek. Paket servis konusuna mesafeli duran birçok üyemiz bu sebepten ötürü artık bu hizmeti vermeye başladı ve başlayacak" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERE SERTİFİKA VERİLECEK

Salgın ile birlikte restoran ve kafelerde büyük değişimlerin yaşanacağını belirten Bingöl, belgelendirme projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi:

"Bu proje ile gıda güvenliğini ön planda tutan işletmelere sertifikalarını verecek, dikkat etmeyenleri de uyaracağız. Yeni süreçte bu belgelendirme, hijyen konularına dikkat etmeyen işletmeler ayakta kalamaz"

MASADA TUZLUK DAHİ OLMAYACAK

"Yeni dönemde restoranlarda ne gibi değişimler olacak?" sorusuna yanıt veren Bingöl, şu bilgileri paylaştı:

"İşletmeler açıldığında henüz net bir karar yok ama dükkanın kapasitesinin yüzde 50'si kadar müşteri alınması gündemde. İşletmeye gelen bütün müşterilerin ateşi ölçülecek ve masa aralarında 2-2,5 metre mesafe olacak. Masada tuzluk, biberlik olmayacak bunlar tek kullanımlık ufak poşetlerde verilecek. Talep edenlere tek kullanımlık çatal kaşık bıçak verilecek veya mevcut kaşık çatal bıçaklar temassız bir şekilde paketlenip masaya gelecek ve müşteri kendisi bunu açacak. Ayrıca bu dönemde self-servis konusu da büyük talep görecek. Personelin ise mümkün olduğunca müşteri ile az teması, maske – eldiven - bone gibi aparatları kullanması ve bunları sık sık değiştirmesi planlandı."