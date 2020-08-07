En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,71 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
07.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:16
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,71 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,369103
|6,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,225206
|4,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,693684
|4,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|699,691797
|3,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,027142
|3,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039525
|3,34
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051789
|3,34
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069231
|3,30
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066962
|3,29
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062920
|3,25
Kaynak: AA