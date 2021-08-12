En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016208 0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066857 0,43 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,086742 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089497 0,18 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055992 0,18 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035816 0,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,079940 0,13 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046734 0,13 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009774 0,12 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,073387 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara