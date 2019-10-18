En fazla kazandıran BES fonları

18.10.2019 14:37

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016049 1,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034750 0,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055434 0,98 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038558 0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016027 0,96 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015932 0,96 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015517 0,96 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016350 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015894 0,93 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017024 0,91

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)