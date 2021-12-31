BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,157301 6,50 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143777 6,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,224932 6,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,143229 6,24 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,121378 6,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,091322 5,66 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,027988 3,27 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,030827 2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013114 2,23 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012605 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088925 5,41 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,044954 1,78 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,014154 1,46 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014526 0,71 Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF 0,010112 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,192803 5,04 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,056521 5,01 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,117153 4,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,123240 4,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,320724 4,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,047477 5,48 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014158 3,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,033384 1,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,033251 1,50 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,027008 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,074066 5,93 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,026768 5,84 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024756 5,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,081852 5,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,078318 5,64 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,076280 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,083783 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,084981 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027484 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi