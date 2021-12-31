BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1573016,50BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1573016,50
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1437776,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2249326,30
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1432296,24
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1213786,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0913225,66
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0279883,27
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0308272,56
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0131142,23
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0126051,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0889255,41
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0449541,78
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0141541,46
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0145260,71
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0101120,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1928035,04
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0565215,01
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1171534,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1232404,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3207244,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0474775,48
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0141583,47
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0333841,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0332511,50
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0270080,93
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0740665,93
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0267685,84
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0247565,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0818525,69
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0783185,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0762800,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0837830,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0849810,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274840,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title