BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158040-0,18Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158040 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157817 -0,17 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114865 -0,16 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107978 -0,16 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055784 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024224 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020520 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010488 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010743 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010863 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010143 -2,19 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068893 -1,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119151 -1,75 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032724 -1,70 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,180503 -1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034686 -2,09 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029596 -1,39 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075232 -1,25 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025623 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089132 -1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038564 -2,39 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026826 -2,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050359 -1,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071575 -1,36 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040221 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053381 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050620 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031302 -0,38 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016794 -0,37 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055586 -0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara