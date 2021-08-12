BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,158040-0,18Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,158040
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,157817
|-0,17
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114865
|-0,16
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107978
|-0,16
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055784
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024224
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020520
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010488
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010743
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010863
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010143
|-2,19
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068893
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119151
|-1,75
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032724
|-1,70
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,180503
|-1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034686
|-2,09
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029596
|-1,39
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075232
|-1,25
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025623
|-1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089132
|-1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038564
|-2,39
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026826
|-2,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050359
|-1,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071575
|-1,36
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040221
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053381
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050620
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031302
|-0,38
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016794
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055586
|-0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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