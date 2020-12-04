En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,05 ile Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.