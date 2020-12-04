En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

04.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:34
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,05 ile Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,05 ile Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019880-1,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020492-1,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020291-1,05
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021696-1,04
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020018-1,03
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020725-1,01
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020028-1,00
ZEM Katkı EYF0,020549-0,99
VEM Katkı EYF0,019360-0,98
HEM Katkı EYF0,019164-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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