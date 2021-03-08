Emriye vahşete böyle yürüdü... Samsun'da kadına şiddet olayında yeni görüntü

Emriye vahşete böyle yürüdü... Samsun'da kadına şiddet olayında yeni görüntü

SAMSUN - Samsun'da önceki gün yaşanan kadına şiddet olayında yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan cep telefonu görüntülerinin yanı sıra yeni güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şiddetin daha uzun süre yaşandığı görüldü.

Canik ilçesinde meydana gelen olayda boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Z. ile şiddet gören Emriye M. buluşma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Her şeyden habersiz kadının eski eşinin yanına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Eski eşin yanına giden Emriye M.'nintek olduğu görüldü. Çocuğun babasının yanında olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Emriye M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntüde ise darp olayı yaşanırken etraftaki kişiler olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL