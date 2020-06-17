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Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek sezonun son hedefinden de uzaklaşan Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanırken, Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol sarı-lacivertli futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Birkaç oyuncu dışında F.Bahçe'yi düşünenin olmadığını belirten Emre Bol, futbolculara tatil eleştirisinde bulundu.

17.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:15

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek final biletini alamaması sarı-lacivertli camiada büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sezonun final maçı olarak görülen Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolcuların gösterdiği performans tartışma konusu oldu.

Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, karşılaşmanın ilk yarısında kenarda kırmızı kart gören Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli futbolcuları sert şekilde eleştirdi.

İşte Emre Bol'un "İyi Tatiller" başlıklı köşe yazısı;

Fenerbahçe için sezon finali niteliğinde bir karşılaşmaydı. Senelerdir kupasız kapatılan sezonların ardından kupayı almaya bu kadar yakın olmak aslında taraftarla barışmanın en kestirme yoluydu. İki takımın oyuncu kalitelerine baktığımızda Trabzonspor'un daha derli toplu, daha organize ve oyun ezberi üst düzey olan taraftı. Yine de Fenerbahçeli futbolcuların biraz gaza basacağını, kendilerini affettirmek için her şeylerini sahaya yansıtacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Bir kaç oyuncu dışında Fenerbahçe'yi düşünen yok ki!

EMRE BELÖZOĞLU İSYANI

Nwakame'nin sakatlanıp çıkmasının ardından zaten kendi sahasında kontraya çıkmak için bekleyen Trabzonspor iyice geriye yaslandı. Uzunca bir süre hem topun hem de oyunun hakimiyetini eline geçiren sarı- lacivertliler, bir türlü organize oyunu beceremedi. Kulübedeki takımı ayağa kaldıracak tek isim olan Emre'nin "agresif teknik direktör" halleri yüzünden kırmızı görmesi bütün galibiyet planını çöpe atıverdi! Ya Emre güzel kardeşim; sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın? Böyle devam edersen kulübede en çok kart gören isim unvanını kimselere bırakmazsın!

"İYİ TATİLLER! YAZIKLAR OLSUN"

Bu arada Fenerbahçe adına maçın en iyisi olan Deniz Türüç'ü oyundan çıkarmak hangi sivri akıllının fikriydi, merak ediyorum. Plansız, programsız, hocasız, yüreksiz ancak buraya kadar... Artık gönül rahatlığıyla tatilinize çıkabilirsiniz. Gidin, güneşlenin, yüzün, Fenerbahçe'nin paralarını çatır çatır yiyin! Yazıklar olsun.

Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
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