Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Süper Lig tarihinin en iyi hocası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde üst üste 5. maçından da galip çıktı. Genç hoca, Süper Lig tarihinde 7 ve üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 80'le en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile küllerinden doğdu. Aykut Kocaman'la orta sıralara bile tutunmakta zorlanan şampiyon kulüp, Emre Belözoğlu ile 5 maçta 15 puan toplayıp, zirve yarışına ortak oldu.

Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'de yalnızca 1 mağlubiyet gören Emre Belözoğlu, Başakşehir'de yenilgiyle tanışmadı. Lig tarihinde 7 ve üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 80'le en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan isim Emre Belözoğlu oldu.

Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

Emre Belözoğlu rüyayı yaşıyor! Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti

Emre Belözoğlu rüyayı yaşıyor! Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title