Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile küllerinden doğdu. Aykut Kocaman'la orta sıralara bile tutunmakta zorlanan şampiyon kulüp, Emre Belözoğlu ile 5 maçta 15 puan toplayıp, zirve yarışına ortak oldu.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'de yalnızca 1 mağlubiyet gören Emre Belözoğlu, Başakşehir'de yenilgiyle tanışmadı. Lig tarihinde 7 ve üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 80'le en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan isim Emre Belözoğlu oldu.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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