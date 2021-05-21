Emre Belözoğlu'na veda edilecek ve bir hafta içinde yeni hoca belli olacak

Teknik Direktör konusunu haftaya yanıtlayacağını söyleyen Başkan Ali Koç, yönetimiyle 3 isim üzerinde görüş alışverişi yapıyor. Adaylar Löw, Dalic ve Favre. EURO 2020 sonrasında görevlerine veda edecek Löw ve Dalic liste başında. Bir senedir takım çalıştırmayan Favre, diğer iki adaya göre daha düşük bir ihtimal taşıyor. Kariyerine hoca olarak devam etmek isteyen Emre Belözoğlu'nun geleceği de karanlık. Ali Koç, hoca konusunu bir hafta içinde bitirmek istiyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali olduğu kadar, gündemdeki diğer hoca adaylarının durumunu da masaya yatırdı EURO 2020 sonrası görevlerine veda edecek olan Löw ile Dalic hâlâ liste başı. 2021 yılında takım çalıştırmayan Favre de adaylar arasında.

LÖW'ÜN CEVABI ÖNCELİK

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı. Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi. Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda. Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var. Deneyimli futbol adamından hızlı bir cevap istenilecek, ona göre adım atılacak.

DALIC HIRVATİSTAN'I BIRAKIYOR

Löw'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan'ın hocası Dalic. O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde. Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre. İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor. Bu isimlerden bir hafta içinde hızlı bir sonuç alınamazsa Emre Belözoğlu ile yola devam edilme ihtimali var.