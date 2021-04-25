Harun'un büyük hatasını Kasımpaşa affetmedi ve maça denge geldi! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da devirip seriyi sürdürmenin peşinde. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu karşılaşmada kazanan ilk 11'ini bozmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE ALDI

Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'de 9, Kasımpaşa'da 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kanarya'da cezalı duruma düşenler hafta içi deplasmandaki, Paşa'da kart görenler ise hafta sonunda iç sahadaki Alanyaspor sınavında olmayacaklar.

4 EKSİK VAR

Sarı-Lacivertliler'de bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Altay, Sadık ve Perotti'ye yer verilmedi. Mesut Özil de hazır olmadığı için kadroya dahil edilmedi.

9 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe, bu karşılaşmaya 9 oyuncusu sarı kart sınırında geldi. Sarı-Lacivertliler'de Caner, Pelkas, İrfan, Sosa, Tisserand, Serdar, Sinan, Ferdi ve Gökhan Gönül sınırda bulunuyor.

35 MAÇIN 27'SİNİ FENER ALDI

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında bu maça kadar daha önce 35 karşılaşma oynandı. İki ekip arasındaki müsabakaların 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson Varga, Thelin

CANLI ANLATIM

20'GOL Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Serdar Aziz'in kalecisine gönderdiği pasta Harun'un vuruşu çok kısa düştü. Bir anda topu önünde bulan Hajradinovic, bomboş durumda topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1

17'Bu arada Valencia'nın golünde müthiş bir ortayla asisti yapan Caner Erkin, bu sezon ligde 9. kez GOL pası verdi. Enner Valencia ise ligde ilk kez kafa golü attı.

15'Enner Valencia bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

14'GOL Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu taç çizgisi önünde yine Caner aldı. Kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Valencia, savunmanın üzerinden kafayı vurup boşa çıkan Ertuğrul'u avladı: 1-0

13'SERT ŞUT! Pelkas, Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkıp ceza alanı sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

10'ÇİZGİDEN ÇIKTI! Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ozan Tufan, Valencia'yla duvar pası yapıp içeri girdi ve karşı karşıya pozisyonda çaprazdan dokunuşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu son anda çizgi önünde Hadergjonaj kornere yolladı.

9'DOKUNAMADI! Fenerbahçe yine sol kanattan etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte Valencia hamle yapmıştı ancak onun kafasını sıyıran top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

8'NET FIRSAT KAÇTI! Sol taç çizgisi önünde topu alan Caner, bekletmeden ortadaki Valencia'yı gördü. Müsait pozisyonda topu alan Valencia'nın yakın köşeye yerden vuruşunu Ertuğrul kurtardı. Devamında Pelkas hamle yaptı ancak Yunan oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

5'DOĞRUDAN KALEYE! Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen top üstten dışarı gitti. Fırat Aydınus, yardımcısı Erdem Bayık'ın da uyarısıyla kaleci Harun'un topa dokunmadığını belirtip autu verdi.

4'BİR KAFA! Sağ kanatta topu kapan Kasımpaşa'da Hadergjonaj ortaladı, ön direkte Thelin kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı ancak hakem savunmadan son bir müdahale olduğunu belirterek korneri gösterdi.

2'Şimdi topu kapan Fenerbahçe savunmadan oyun kurmaya çalışıyor.

1'Fenerbahçe ön alanda baskı uygulayarak maça başladı. Kasımpaşa ayağa paslarla bu baskıyı kırmaya çalışıyor.

M.Ö.İlk düdük çaldı ve maç başladı!