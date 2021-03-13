Emre Akbaba'nın performansı Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılarda Emre Akbaba'nın performansıysa gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Akbaba'nın girdiği pozisyonları değerlendirememesi ve yanlış tercihleri sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendi ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Son 2 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar bu galibiyetle nefes alırken, şampiyonluk umutlarını da diri tuttu.

EMRE AKBABA'YA TEPKİ

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Akbaba, tam 43 gün sonra ilk kez ilk 11'de maça başladı. Bir anlamda takımdaki geleceği bu maça bağlı olan Akbaba'nın ortaya koyduğu performans taraftarlardan tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar Emre Akbaba'nın performansına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.