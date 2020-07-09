Emniyetten kemer ve cep telefonu uygulaması Yenice Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde araç sürücülerine yönelik kemer ve cep telefonu uygulaması yaptı.

Yenice Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde araç sürücülerine yönelik kemer ve cep telefonu uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada emniyet ekipleri sürücülere emniyet kemerinin önemi ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunarak bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıttı. Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - KARABÜK Kaynak: İHA