İntihar Etmek İsteyen Vatandaş, Emniyet Müdürlüğü Karşısında Havaya Ateş Açtı
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki binanın çatısına çıkan vatandaş, havaya ateş açarak paniğe neden oldu. Vatandaşın intihar etmek istediğini gören ekipler, şahsı intihar etmekten vazgeçirdi.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki binanın çatısında havaya ateş açılması paniğe neden oldu. Çatıdan indirilen şahıs, gazetecilerin "Neden havaya ateş ettin, niye intihar etmek istedin?" sorularına, "Bunalttılar abi artık" cevabını verdi.
İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesinin bulunduğu bölgede bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, elindeki silahla havaya ateş etti. Büyük panik yaşanırken, çok sayıda polis olay yerine hareket etti. Şahsın intihar etmek istediğini gören ekipler, ikna çabaları sonucu şahsı intihar etmekten vazgeçirdi. Elindeki silahın şarjörünü boşaltan şahıs, silahı polislere teslim etti.
''BUNALTTILAR ABİ''
Çatıdan indirilen şahıs, gazetecilerin "Neden havaya ateş ettin, niye intihar etmek istedin?" sorularına, "Bunalttılar abi artık" cevabını verdi. Olay nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdurulurken, trafikte de aksama yaşandı.
Olay yerinden görüntüler;
-
abi ajansa yollayın bunu abi, meşhur oldu dizilerde tutar bu abi, bizim ajans 46 ya yollayın işi hazır cast directoru şimdi arıyorum abiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu iyiydiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SORGULAYIN Bİ NE DERDİ VAR ALLAH KIMSEYI YOKLUKLA SINAMASIN ZORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Türkün Türkten başka dostu yoktur.. Bunlar hep zarar milleteCevap Yaz 2 Yayından KaldırDEĞİŞİK: ne alaka şimdi değişik3 Yayından Kaldır