Emitt Fuarında Mardin'e En Etkin Tanıtım Ödülü

Yoğun katılımın olduğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Mardin tüm destinasyonları geride bırakarak en yoğun ilgiyi alıp en iyi tanıtım ödülünü aldı. Ödül valilik adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın'a takdim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, organizasyonda her türlü yardımı esirgemeyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür ederek, Mardin'in her organizasyonda en önde olduğunu ve çıtanın giderek yükseldiğini belirtti.

Mardin Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Biter de Mardin tanıtımına katkılarından dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Azad özgür Güngör'e plaket takdim etti. - MARDİN