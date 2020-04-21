Emir Dağları'ndaki yılkı atları havadan görüntülendi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, havadan görüntülendi.

İlçeye ismini veren 2300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen atlar, Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisince drone kamera ile görüntülendi.

Koloni halinde gezen yılkı atları, kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı. Yaylada koşturan atların görüntüsü izleyenleri büyüledi.

Emirdağ'da yaşayan Recep Morca, yaptığı açıklamada, yılkı atlarını izlemenin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Emir Dağları'nın yüksek kesimlerindeki yaylalarda hayvancılık yapıldığını anlatan Morca, şunları kaydetti:

"Buralara ilkbaharda çıkılır, sonbaharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan buraya ulaşabiliriz. Emir Dağları'nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. Burada en dikkati çeken şey yılkı atlarımızdır. Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyor. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor. Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları'na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor."

"Türkiye'yi buraya davet ediyoruz"

Hayrünnisa Yörük ise Emirdağ yaylalarının insana huzur verdiğini belirterek, "Bu yaylalara çok sık geliyoruz. Yılkı atları genellikle buraya gelip su içiyor. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Şu an insanlar yaylalara da gelmeye başladı. Buraya gelenler, güzel bir doğa ve çiçeklerle karşılaşıyor. Burada insanlar huzur buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA