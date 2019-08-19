19.08.2019 18:17

- Eminönü alt geçidine sular böyle doldu

İSTANBUL - İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'u geçtiğimiz Cumartesi günü vuran sağanak yağış, özellikle Fatih Eminönü çevresinde etkili oldu. Sel sularının Eminönü'nde araçların kullandığı alt geçide dolma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yağmurla birlikte birikmeye başlayan sel suları, kısa sürede al geçidi dolduruyor. Metrelerce yükselen suyun üzerinde selin getirdiği pisliklerin yüzdüğü görülüyor.

Kaynak: İHA