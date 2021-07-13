Emine Erdoğan: "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti"
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Emine Erdoğan: "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti"

Emine Erdoğan: 'Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Emine Erdoğan: "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti" - Haberler
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