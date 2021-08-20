Emet'te termal otelin ihalesi yapıldı
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Emet'te termal otelin ihalesi yapıldı

Emet'te termal otelin ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Emet ilçesinde termal otel için yapılan ihaleyi, en yüksek fiyat olan aylık 201 bin TL'yi veren Han Otel Turizm kazandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde termal otel için yapılan ihaleyi, en yüksek fiyat olan aylık 201 bin TL'yi veren Han Otel Turizm kazandı.

İhale, Emet Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında toplanan encümen huzurunda yapıldı

6 firmanın katıldığı ihale de, Emet Taşıyıcılar Kooperatifi, Yiğit holding ve Han Otel Turizm firmaları son tura kaldı.

Yiğit Holding ihaleden çekilince en yüksek fiyat olan 201 bin TL teklif veren Balıkesir merkezli Han Otel Turizm Şirketi işletme hakkını kazandı.

İhalenin onayı ve yüklenici firma ile yapılacak sözleşme sonrası yeni firma tesisleri devralacak. 60 bin TL'den ihaleye çıkan tesisler kapsamında, mülkiyeti Emet belediyesine ait 196 yataklı otel, müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1'er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan tesislerin işletilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 20 yıllığına kiraya verildi.

Termal otel son olarak, Uygur Tour, Karadereli Şirketler Grubu'nca işletiyordu. - KÜTAHYA

Emet'te termal otelin ihalesi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emet'te termal otelin ihalesi yapıldı - Haberler Ekonomi
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