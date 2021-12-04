Emet'te Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurul toplantısı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Birlik Müdürü Metin Koç ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılı KÖYDES Programı kapsamında ayrılan ödeneklerle çalışmaların tamamlandığını söyleyen Kaymakam Hasan Çiçek, " Bu vesileyle başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza, hizmet ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlar ile emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Çiçek, "Köylerimizi sık sık ziyaret etmekteyiz. Böylelikle, başta muhtarlarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinliyor, eksiklikleri yerinde tespit etme fırsatını buluyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak amacımız, köylere ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Toplantımızın ve Birlik Encümen Üyeliği seçiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilçede yapılan yatırımlar ve faaliyetler hakkında bilgiler vermesinin ardından 2022 yılı tahmini bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 2022 yılı yatırım planı ve çalışma programının okunup onaylandı.

Dilek ve temennilerin, ihtiyaç ve taleplerin dinlenmesinin ardından Samrık Köyü Muhtarı Cavit Öztürk ve Konuş Köyü Muhtarı Ali Osman Erdoğan Birlik Encümen Üyeliklerine seçildiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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