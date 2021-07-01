Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?
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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?
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Haziran ayının sonuna gelinmesiyle emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacağına dair araştırmaları hız kazandı. "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?", "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor? Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Haziran ayının sonuna gelinmesiyle emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacağına dair araştırmaları hız kazandı. "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?", "Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor? Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.

Ramazan bayramı için verilen ikramiye, bayram öncesi emeklilere verilmişti. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin 20 Temmuz'dan önce verileceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin hangi günde verileceği henüz net değil ancak ödemelerin 12-19 Temmuz arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLERİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Temmuz ayının ilk günlerinde haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla birlikte 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanacak. Emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak.

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