Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? 4 Aylık enflasyon farkı ve zam oranı ne kadar?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı, milyonlarca emekli ve memur için büyük önem taşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Özellikle yılın ilk dört ayına ilişkin açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, 2025 Temmuz zammı öncesi oluşan 4 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Bu gelişmeyle birlikte "Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorusu, hem kamu çalışanları hem de emekliler arasında en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Peki, Emekli ve memur maaş zammı 4 aylık enflasyon farkı nedir? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NEDİR?

Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği 2025 Temmuz maaş zammı için kritik öneme sahip 4 aylık enflasyon farkı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık toplam enflasyon farkı %13,36, memur ve memur emeklileri için ise %12,29 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NEDİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş zammı alırken; memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zamma ek olarak enflasyon farkı da almaktadır. 2025 yılı Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarının netleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri de beklenecek. Ancak şu anki verilere göre memurların %5 toplu sözleşme zammıyla birlikte %17,29'a kadar bir artış alabileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli ve memur maaş zammı için Temmuz 2025 dönemi yaklaşırken, ilk 4 aylık enflasyon verileri zam oranları hakkında önemli ipuçları veriyor. TÜİK'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon verilerine göre:

EMEKLİ VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. İlk 4 ayda açıklanan veriler doğrultusunda:

Ocak enflasyonu: %6,70

Şubat enflasyonu: %4,53

Mart enflasyonu: %3,16

Nisan enflasyonu: %3,18

Böylece ilk 4 aylık toplam enflasyon farkı %13,36 oldu.

Mayıs ve Haziran verileri de eklendiğinde bu oranın %18-20 bandına ulaşması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği %5 zam hakkına sahip. Ancak enflasyon farkı bu oranı aşarsa, fark maaşlara ekleniyor. İlk 4 ayda oluşan enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğunda:

Tahmini toplam zam oranı: %17,29

(%12,29 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme zammı)

Bu oran, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonu ile birlikte daha da yükselebilir.