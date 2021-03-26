Emekli Jandarma Başçavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Emekli Jandarma Başçavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Emekli Jandarma Başçavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de 79 yaşında hayatını kaybeden emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Necati Yiğit'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

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Kocaeli'de 79 yaşında hayatını kaybeden emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Necati Yiğit'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'deki evinde yaşamını yitiren Yiğit'in cenazesi, memleketi Havza'ya getirildi.

Boyalıca Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yiğit'in Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Yiğit'in cenazesi, Boyalıca Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Tabuta sarılı Türk bayrağı ise albay olan oğlu Kaan Yiğit'e teslim edildi.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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