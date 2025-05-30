Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
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Emekliler, bayram öncesi ikramiye ödemelerinin hesaplarına yatırılmasını bekliyorlar. Geçmiş yıllarda bayramdan bir hafta önce yapılan ödemelerin, 2025 yılında da aynı dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yatırılacak olan 2025 yılı emekli ikramiyesi tarihini merak ediyor. SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere, dul, yetim ve diğer hak sahipleri de emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini araştırıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMNA YATACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödemelerine dair beklentiler artıyor. 2025 yılında 4.000 TL'ye yükseltilen ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının yanı sıra farklı sosyal hak sahiplerinin de gündeminde. Bayram öncesi ekonomik nefes olacak ikramiye ödemeleriyle ilgili resmi açıklama için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 57,4 MİLYAR TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaştı. Işıkhan açıklamasında şu ifafeleri kullandı:

-Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

-Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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