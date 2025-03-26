EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ SON DURUM 2025 || Emekli bayram ikramiyelerinde 1.000 TL'lik fark ne zaman yatacak?

Emekliler, daha önce açıklanan 4.000 TL'lik bayram ikramiyesi tutarının neden eksik yatırıldığını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyeleri son durum 2025 yılında TBMM'deki yasal sürecin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı 3.000 TL olarak ödenmeye başlandı. Ancak fark ödemesi için resmi süreç devam ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak? Bu konuda yapılan açıklamalar, fark tutarının yasalaşmasının ardından yatırılacağını gösteriyor. İşte emeklileri yakından ilgilendiren tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYERİNDE 1.000 TL'LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri son durum 2025 itibarıyla henüz netleşmiş değil çünkü TBMM'deki 4.000 TL'lik ikramiye düzenlemesi henüz yasalaşmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Bu nedenle SGK, mevcut yasal çerçeveye uygun olarak 3.000 TL tutarında ödemeleri 24 Mart 2025 itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırmaya başladı.