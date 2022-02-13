Elmacık kemiğine darbe alan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ameliyat oldu
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Giresunspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle elmacık kemiğinde çökme oluşan Serdar Gürler, ameliyat masasına yattı. Tecrübeli forveti takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
Sarı-Lacivertliler'in forveti Serdar Dursun ameliyat oldu. Oyuna sonradan girdiği Giresunspor karşılaşmasında yüzüne darbe alan Serdar'ın elmacık kemiğinde deplase çökme kırığı oluştu.
OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ
Serdar aldığı şiddetli darbeye rağmen oyundan çıkmak istemedi. İsmail Kartal'ın ısrarı üzerine kenara alındı. Daha sonrasında hastaneye götürüldü.
AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf elmacık kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncumuz Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.