Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Şampiyon Başakşehir'de Elia'dan sonra bir ayrılık daha yaşanacak. Tarihi zaferde büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, transfer iddiaları için net ifadeler kullandı ve "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" ifadelerini kullanarak seneye takımda olmayacağını ifade etti.

Tarih yazarak Süper Lig'i şampiyonlukla noktalayan Medipol Başakşehir'de yıldızını parlatan isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. 2016-2017 sezonunun devre arasında henüz 22 yaşındayken turuncu-lacivertli ekibe transfer olan İrfan Can, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Önce Abdullah Avcı ardından Okan Buruk yönetiminde orta sahada 'beyin' görevini üstlenen 25 yaşındaki futbolcu, yükselen kariyerini şampiyonlukla taçlandırdı.

"GERÇEKTEN TARİH YAZDIK"

Şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri maçının ardından tüm takım gibi İrfan Can da büyük bir sevinç yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını basarak şampiyonluk coşkusunu yaşayan yıldız oyuncu, kulüp binasına giden koridorda Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın sorularını yanıtladı.

Yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu ifade eden İrfan Can, "Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"SENEYE BAŞAKŞEHİR'DE OLMAYACAĞIM, AYRILIYORUM"

Uzun bir süredir adı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok takımla anılan İrfan Can Kahveci, hakkında çıkan transfer iddiaları için ise oldukça net ifadeler kullandı.

Yıldız orta saha, "Yeni sezonda Başakşehir'de mi olacaksın?" şeklindeki soruya "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" yanıtını erdi. Avrupa'dan önemli kulüplerin izlediği İrfan Can'ın yeni sezonda Türk futbolunu yurt dışında temsil etmesi bekleniyor.

ELIA DA AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Şampiyon Başakşehir'de İrfan Can'dan önce ilk olarak Eljero Elia takımdan ayrılacağını açıklamış ve aldığı transfer tekliflerini duyurmuştu.

Elia yaptığı açıklamada,"Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı" ifadelerini kullanmıştı.