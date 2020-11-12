Elektronik Harp Sistemi nedir? Türkiye'nin elektronik harp sistemleri nelerdir? Karakulak Elektronik Harp sistemi nedir?

ASELSAN tesisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakulak elektronik harp sisteminin kullanıma hazır olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Elektronik harp nedir? Elektronik Harp Sistemi nedir? Karakulak Elektronik Harp Sistemi nedir? Koral Elektronik Harp sistemi nedir? gibi soruların cevapları merak edildi.

Elektromanyetik spektrum harp sahasına ait pek çok taktik ve stratejik bilgiyi barındırır. Günümüzün harp konseptinde, elektronik harp sistemleri, en son teknolojiye sahip almaç, işlemci ve anten birimleri ve kullanım özellikleri ile kusursuz çözümler sunmaktadır. Bu nedenle elektronik harp sistemi geliştirilmeye devam ediyor.

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemidir. Milli ve yerli olan Koral Elektronik Harp Sistemi radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için kullanılıyor.

ELEKTRONİK HARP NEDİR?

Üstün silahlar ve taktikler, savaşların kazanılmasında daima avantaj sağlamışlardır. Tarih boyunca bu silah ve taktiklere karşı, karşı tedbirler alınmıştır. Elektronik harp da bunlardan bir tanesidir.

Elektronik harp (EH) ve İngilizce telaffuzuyla Electronic Warfare (EW), ülkeler arasında, ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve elde ettiği istihbarat bilgisine göre sürdürülen elektromanyetik spektrumun kontrolünü ele geçirme savaşıdır. Bu sayede, çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla elektromanyetik tayfın düşman güçlerince kullanımını tamamen engellerken, dost güçlerce kullanımını askeri amaçlar doğrultusunda en faydalı hale getirmeyi hedefleyen bir sistemdir.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ NELERDİR?

1-) KORAL Mobil Elektronik Destek ve Taarruz (ED/ET) Sistemi

2-) MİLKAR-3A3 Elektronik Harp Sistemi

3-) Taktik Elektronik Destek Podu (EDPOD)

4-) Radar İkaz Alıcı Sistem (RİAS)

5-) ?? NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi (LETS)

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

KORAL Radar ED Sistemi Genel Özellikleri

•Modüler sistem tasarımı

•Geniş anlık bant genişliği ve yüksek duyarlılık seviyesi sağlayan çoklu almaç mimaris

•iYüksek tespit olasılığı sağlayan geniş frekans ve yön kapsaması

•Yüksek parametre ölçüm doğruluğu (RF, PRI, PW)

•Otomatik ve operatör kontrollü tehdit kimliklendirme

•Yüksek sistem tepki hızı

•Yoğun, yüksek PRF ve CW yayın ortamında çalışma yeteneği

•Yüksek doğrulukla hedef yönü bulma

•Çoklu sistemin ortak çalışması ile yüksek doğrulukta hedef konumu bulma

KORAL Radar ET Sistemi Genel Özellikleri



•Modüler Sistem Tasarımı

•Tümleşik almaç, teknik üreteç ve sayısal RF hafıza birimi yapısı

•Aktif elektronik huzme tarama sağlayan fazlı dizi anten yapısı ve çoklu katı hal güç yükselteçleri

•Yüksek çıkış gücü

•Geniş frekans ve yön kapsaması

•Yüksek parametre ölçüm doğruluğu

•Otomatik ve operatör kontrollü tehdit karıştırma

•Çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneği

•Yüksek sistem tepki hızı

Çevre Koşulları Özellikleri

•Çalışma Sıcaklığı : -30 °C/ +50 °C

•Depolama Sıcaklığı : -40 °C/ +60 °C

•Nem Oranı : %95 Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810F

•Elektromanyetik Uyumluluk Standardı : MIL-STD-461 E/ MIL-STD-464 A