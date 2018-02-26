Yerli Otomobillerin Şarj Ünitesi Erzurum'da Üretilecek

GERSAN AŞ tarafından yapılacak şarj üniteleri için Erzurum'un Aziziye ilçesinde geçici yer tahsis edildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, "Böyle bir yeri de hemen kısa süreli kiralayıp, üretime başlayarak valiliğin tahsis edeceği yeni yer ile de uzun vadeli projelerini yapacaklar. Büyük bir yatırım ve istihdama büyük bir katkısı olacak" dedi

GEÇİCİ YERDE İNCELEMELER YAPILDI

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve GERSAN Elektrik AŞ Yatırım Koordinatörü Ersan Temur, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve ilgili kurumların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası Aziziye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen geçici yerde inceleme yaparak, ilgililerden bilgi aldı.

ŞARJ ÜNİTELERİ ERZURUM'DA ÜRETİLECEK

Ilıcalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli ve anlamlı bir günü yaşadıklarını belirterek, GERSAN'ın, yerli araçların şarj ünitelerini Erzurum'da üreteceğini anımsattı.

"YER TAHSİSİ YAPTIK"

Şirketin elektrikli araçlar konusunda dünyanın önemli firmaları arasında bulunan TESLA'nın Türkiye'deki taşeron üreticisi olduğunu aktaran Ilıcalı şöyle konuştu: Bu firmamız bu üniteleri Erzurum'da üreteceğini borsaya bildirdi. Firma yetkilileri Erzurum'a geldi ve valilikte oldukça güzel bir toplantı yaptık. Bugün de hemen ilk adımı atmak için 1. Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsisi yaptık.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKISI OLACAK

Hemen başlamak istiyorlar. Böyle bir yeri de hemen kısa süreli kiralayıp, üretime başlayarak valiliğin tahsis edeceği yeni yer ile de uzun vadeli projelerini yapacaklar. Büyük bir yatırım ve istihdama büyük bir katkısı olacak.

Ersan Temur da şirket olarak TESLA ile yapmış oldukları stratejik ortaklık neticesinde araç şarj ünitelerini yapmayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.

"30 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA BAŞLAYACAĞIZ"

Bunu 9 ay önce borsaya bildirdiklerini dile getiren Temur, "Fakat yer temini noktasında düşüncelerimiz vardı. Daha sonra Mustafa Ilıcalı hocamızın ısrarı üzerine Erzurum'da yatırım yapma ve istihdam oluşturma noktasında böyle bir karar aldık. Şirketimiz kendi bünyesindeki birkaç firmaya dağıtacak bu yatırımı. Erzurum'da 150-200 kişinin istihdamı ve 30 milyon dolarlık bir yatırımla başlayacağız. Bu yatırımı daha sonra genişletmeyi amaçlıyoruz. Sadece şarj ünitesi burası için az gözüküyor. Yatırımın boyutunu verilecek desteklerle genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ilıcalı ve Temur, çalışmalarını yapabilmek için Atatürk Üniversitesine Ar-Ge başvurusu yaptı.