Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü
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Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki hafta önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü
14.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:43

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki hafta önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi 51068. Sokak'taki evinin damında 14 gün önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isterken elektrik akımına kapılan Dilara Ünal (12), yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Dilara Ünal, 30 Nisan'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almaya çalışırken akıma kapılmıştı. Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Aynı gün Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirmişti.

Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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