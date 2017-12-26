Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 15 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 376 megavat kurulu güce sahip 15 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 860 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 3-B ve ZETES 1 ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3-B ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 9 saat sürdü.



Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde türbin yataklarındaki arıza nedeniyle 15 Kasım'da başlayan kesintinin ise ay sonuna kadar süreceği bildirildi.



Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 2 milyon 180 bin 479 lira oldu.



İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanan iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 16 bin 650 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.