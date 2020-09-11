Elektrik dağıtım şirketinin kararına tepki gösteren vatandaşlar 3 gündür eylem yapıyor Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde kaçakla mücadele kapsamında elektrik dağıtım şirketinin panoları direklerin üstüne çıkarmasını istemeyen vatandaşlar 3 gündür eylem yapıyor. Hizmet alamadıkları için böyle bir eyleme başladıklarını belirten mahalleli, hizmet almaları durumunda eylemi sonlandıracaklarını belirtti.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde elektrik dağıtım şirketinin kaçak elektrikle mücadele kapsamında başlattığı çalışma bölge halkının tepkisini çekti. Çalışma kapsamında elektrik panolarının direklerin üstüne çıkarılmasına karşı çıkan vatandaşlar, 3 gündür eylem yapıyor.

BİR VATANDAŞ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mahalle sakinleri, panoların taşınmasına karşı çıkması nedeniyle yer yer gerginlik yaşanırken çıkan arbede sırasında bir kişinin kalp krizi geçirdiği ve 2 vatandaşın da hafif yaralandığı öğrenildi. Mahallede gerginlik sürerken kriz geçiren vatandaş 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

HİZMET ALMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hiçbir şekilde hizmet alamadıklarından dolayı söz konusu uygulamaya karşı çıktıklarını belirten mahalleli, hizmet almaları durumunda eylemi sonlandıracaklarını söyledi. Yollarının olmadığını, kış boyunca elektriklerinin kesildiğini, yağmur yağdığında her yeri su bastığını yağmadığında ise sürekli pis koku olduğundan bahseden vatandaşlar, çocuklarının elektrik kesintileri nedeniyle soğuktan hasta olduğunu ve toz nedeniyle de sürekli boğaz enfeksiyonu geçirdiğini anlattı.

MİLLETVEKİLLERİNDEN HİÇBİR KATKI GÖRMEDİK

Seçim zamanı kendilerini sürekli ziyaret eden siyasilerin, sorunlarıyla ilgilenmediğini de söyleyen Ortaköy halkı, Mardin milletvekillerinden hiçbir katkı görmediklerini ve yıllardır sorunlarının çözüm bulmadığını ileri sürdü. Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaş'a da seslenen vatandaşlar, "Başkan yürüyerek mahallemize gelsin, görsün durumu" dedi.