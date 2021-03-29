Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi
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Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Elazığlı ve Tuncelili öğrenciler Erzincan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Elazığlı ve Tuncelili öğrenciler Erzincan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Tunceli ve Elazığ'dan Erzincan'a gelen gençler, Erzincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü yetkileri tarafından karşılandı. Daha sonra gençlik merkezi gençlik liderlerinin rehberliğinde gelen öğrencilere Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri gezdirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Biz Anadolu'yuz projesi ile toplumsal bütünleşme, birliktelik ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesi hedeflerinin yanı sıra çocuklarla, gençlerle yapılacak uygulamalı faaliyetler aracılığıyla, genç nesillerde ortak insani-kültürel değerlere yönelik bilinç ve farkındalığın artırılması, gençlerin sosyal becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, gençler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü kültürünün oluşması ve gençlere tarihi ve kültürel mirasımızın aktarılması amaçlanıyor.

Program dahilinde gençler Erzincan'da Ergan Dağı, Girlevik Şelalesi, Ekşisu Mesire Alanı, Garnizon Şehitliği, Terzibaba Hz. Türbesi, Erzincan Cemevi, Kemah Sultan Melikgazi Türbesi'ni ziyaret edip sosyal sorumluluk çerçevesinde çevre temizliği yapıp fidan dikimi gerçekleştirdiler. - ERZİNCAN

Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi
Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi
Elazığ ve Tuncelili gençler Erzincan'ı gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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