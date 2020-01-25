Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (4)

25.01.2020 05:01 | Son Güncelleme: 25.01.2020 05:01

AFAD: 3 İLDE 18 KİŞİ ÖLDÜ

Yurdun doğusunu vuran depremin ardından yıkımların meydana geldiği Elazığı merkez ve ilçeleri iile malatya ve ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu arada AFAD'dan saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da toplam 18 vatandaşın haylatını kaybettiği 782 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca deprem sonrası bölgede 4'ün üzerinde 10, toplamda 147 artçı şok meydana geldiği belirtildi.

ENKAZDAN KURTARILANLAR HASTANELERE KALDIRILDIBu arada gecenin ilerleyen saatlerde enkaz altında kalan vatandaşlar hakkında sevindirici haberler de alınmaya başlandı. Arama-kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu enkaz altında kalan bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldı.DİLEK APARTMANINDA 5 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞÖte yandan Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkazında çalışma yapan ekipler, ilk aşamada 14 yaralıyı kurtardı. Birçok kişinin daha bulunduğu öğrenilen enkazda kazı ve kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler depremde 5 saat sonra 02.00 sıralarında bu kez 12 yaşındaki erkek çocuğu yaralı olarak kurtarıldı. Çocuğun sarsıntı ile birlikte üzerine düşen kapının altında sıkıştığı öğrenildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ALO 184 İLE YAKINLARI HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEKBu arada deprem bölgesinde yakınlarına ulaşamayanlar 'Alo 184' hattından bilgi alabilecek. Hastanelerde tedavi altına alınan tüm depremzedelerle ilgili bilginin bu telefon hattından yakınlarına verileceği belirtildi.KAMU KURUMLARI MİSAFİRHANELERİNİ AÇTIDepremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da evlerine girmekte tereddüt eden birçok vatandaş, tedarik edilen araçlarla çevre illerde bulunan yakınlarının evlerine götürüldü. Bölgede bulunan ve sıfırın altında 2 ile 17 derece arasında değişen sıcaklıkta geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ise okulların yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de hizmete açıldı. Ayrıca Kızılay'dan da bölgeye çok sayıda battaniye ve uyku tulumu gönderildi. Yemek sorunu için de kurulan mobil mutfaklar depremzedelere hizmet verecek.BAKAN KOCA: BÖLGEDE 1159 PERSONEL GÖREV YAPIYORSağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede bulunan 137 ambulansa 170 ambulans takviyesi yapıldığını, ayrıca uçak ve helikopter ambulansın hazır bekletildiğini kaydetti. Bakan Koca; bölgede bulunan 5 UMKE aracına ileve olarak 121 UMKE aracı ile 4 mobil komite aracı gönderildiğini belirterek bölgede 1159 personelin görev yaptığını açıkladı.KRİZ MASALARI OLUŞTURULDUMilli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Depremin hemen ardından gelen talepler üzerine Malatya'nın Doğanyol ilçesine 1 genel maksat helikopteri ile arama-kurtarma ekibi gönderildi. Batman'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. Ayrıca 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderileceği öğrenildi.AFAD: 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 782 VATANDAŞ HASTANELERE BAŞVURDU AFAD'dan sabaha karşı saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosunu paylaştı. Açıklamada 3 ilde 18 kişi yaşamını yitirirken, 7 ilde ise 782 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi. AFAD'ın açıkladığı bilanço şöyle: İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURANELAZIĞ 13 433 MALATYA 4 222DİYARBAKIR 1 31 ADIYAMAN - 19 BATMAN - 6 KAHRAMANMARAŞ - 37 ŞANLIURFA - 34 TOPLAM 18 78297 TIR İLE BÖLGEYE YARDIM SEVK EDİLDİAFAD'ın açıklamasında bölgeye görderilen yardım ile arama-kurtarma ekipleri hakkında da şu bilgiler paylaşıldı: "39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. Acil ihtiyaçlar nedeniyle Beslenme, Enerji, Haberleşme ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 TIR ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YARDIM AÇIKLAMASI

?Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek, yardımlar ya da bağışların ihtiyaca göre organize edilmesi yönünde uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA