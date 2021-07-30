Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok"
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Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Sağlık

Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok" Hastane konusunda pandemi yatak doluluk oranının yüzde 40 ve yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 54 civarlarında olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok"

ELAZIĞ - Hastane konusunda pandemi yatak doluluk oranının yüzde 40 ve yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 54 civarlarında olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Yani panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok. Vatandaşımız rehavete kapılmasın" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs vaka sayılarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Elazığ'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısı 58,43 olurken, açıklanan güncel rakamlar doğrultusunda 17 - 23 Temmuz tarihleri arasındaki vaka sayısı 100 bin kişide 102,48 oldu. Kurallara uyulması ve aşı olunması konusunda vatandaşları uyaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, vaka sayılarındaki artışta çok kötü durumda olmadıklarını ve vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini belirtti.

Ülke genelinde pandemide vaka sayılarında bir artış olduğunu belirten Cahit Polat, "Bu artış Elazığ'ımızda da mevcuttur. Çok kötü ve korkulacak bir düzeyde değiliz. Hastane konusunda pandemi yatak doluluk oranımız yüzde 40 civarlarında pandemi yoğun bakım doluluk oranlarımız da yüzde 54 civarlarında. Yani paniklenecek ve korkulacak bir durumumuz yok. Vatandaşımız rehavete kapılmasın. Bir artış başladı, biz dikkat etmezsek aşılarımızı yaptırmazsak bu oranlar yükselebilir ve ölüm oranları tekrardan artabilir. Biz şu anda işin iyi tarafındayız ve kötü bir durum yok. Bizim toplantılarımızın amacı daha kötüye gitmesin. Vatandaşlarımız aşılamalarını mutlaka yaptırsın. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına yine azami şekilde dikkat etsin ki yatak doluluk oranımız artmasın. Pandemi servislerimiz, yoğun bakımlarımız dolmasın ve hastalarımız ölmesin. Biz toplantıyı bu amaçlarla yapıyoruz. Basit bir aşılama ile bunlardan kurtulacaklar. Bakanımız da ifade etti şu anda Türkiye genelinde hastanelerde yatan vakaların yüzde 95'i aşısını yaptırmayan kişilerden oluşmaktadır. Yüzde 87'si ise yine aşısını yaptırmayan veya tamamlanmayan kişilerden oluşmaktadır. Bu çok önemli bir konu. Bunlar aşılarını yaptırmış olsalardı bu duruma düşmeyeceklerdi. Bu vakaların artmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın aşı konusunda en ufak bir tereddütleri olmasın. Yapılan aşıların şu ana kadar en ufak kötü bir yan etkisi görülmedi" diye konuştu.

Birinci doz aşıda Elazığ olarak yüzde 54,2 oranında aşı yapıldığını aktaran Polat, "Şu an kırmızı renkteyiz. Bugün inşallah turuncuya geçeceğiz. Ama bizim amacımız mavi renge çıkmak. Elazığ olarak bu orandayız. Türkiye şu anda yüzde 65 seviyelerinde. İlçeler olarak en yüksek aşılama oranında yüzde 73,48 oran ile Ağın ilçemizdir. Oradaki duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer ilçelerimiz de yakın zamanda bu seviyelerin üstüne çıkacaktır. Aşılamada merkez yüzde 56, Alacakaya yüzde 56, Arıcak'ta yüzde 40, Baskil'de yüzde 52, Karakoçan'da yüzde 46, Kovancılar'da yüzde 38, Maden'de yüzde 58, Palu'da yüzde 40, Sivrice'de ise yüzde 58 noktasındayız" ifadelerini kullandı.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: 'Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok'
Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: 'Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok'
Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: 'Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok'
Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: 'Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok" - Haberler
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