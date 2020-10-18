Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
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Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

18.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:23

Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bekir Akın yönetimindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunun 6'ncı kilometresinde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BH 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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