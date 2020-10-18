Trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
18.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:23
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bekir Akın yönetimindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunun 6'ncı kilometresinde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BH 883 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk