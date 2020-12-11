Elazığ'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı
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Elazığ'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı

11.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:47
Elazığ'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı

Elazığ'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Elazığ'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine" ilişkin genelgesi doğrultusunda Elazığ Valiliği toplantı salonunda Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınması gereken önlemleri katılımcılara sunum eşliğinde aktardı.

Kış aylarında, olumsuz hava koşullarından kaynaklı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek aksaklıklara değinen Vali Erkaya Yırık, alınacak tedbirlerin, tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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