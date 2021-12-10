Elazığ'da 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurum hizmet modellerinden faydalanan kadınlara yönelik 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi-Eylem Planı (2018-2023) ve Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime, kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla, SGK, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliği ile 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi gerçekleştirildi. Finansal konularda kadınların farkındalıklarının yükseltilmesi, bilgi birikimlerinin artırılmasının amaçlandığı seminerlerde para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi ve kadınların ekonomik yönden güçlenmesini sağlayacak destek ve teşvikler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Kadınların para yönetimi ve bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcı Mustafa Küçükyurt, "Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan hedefler kapsamında başlatılan 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' seminerleri ile kadınlarımızın gelirleriyle, bütçeleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve onu etkin bir şekilde yönetebilmelerini hedeflemekle birlikte kişinin gelirini akıllıca doğru yatırım ve tasarruflara yönelebilmesini sağlamaya çalışmaktayız. Kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyoekonomik konumlarını güçlendirmelerini ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz kadınların para yönetimi, gelir harcama, birikim, borç tasarruf yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak, ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi sunmaktır. Bakanlığımızca yılsonuna kadar ilimizin de içinde bulunduğu "5 ilde 25 bin kişiye daha ulaşılması hedeflenmektedir" dedi

Eğitim yapılan sunumlarla son buldu. - ELAZIĞ