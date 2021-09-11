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Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

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Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

Elazığ'ın ev sahipliğinde, 3-9 Eylül arasında düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda en fazla altın madalyaya Trabzon sporcuları ulaştı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde, 3-9 Eylül arasında düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda en fazla altın madalyaya Trabzon sporcuları ulaştı.

Türkiye'nin 61 ilinden 133 kadın 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katıldığı Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Trabzon sporcuları altın madalyalara ambargo koydu. Kadınlar ve erkeklerde Trabzon takımı toplam 7 madalya kazanırken, Trabzon'u 6 altın madalya ile İstanbul takip etti. Organizasyonda sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şöyle:

"Kadınlarda 48 kiloda Şırnak'tan Nurselen Yalgettekin, 50 kiloda Ankara'dan Nilay Yaren Çam, 52 kiloda Ordu'dan Gamze Soğuksu, 54 kiloda İstanbul'dan Kevser Tütüncü, 57 kiloda Trabzon'dan Sıla Sürmeneli, 60 kiloda İstanbul'dan Berfin Polat, 63 kiloda Sakarya'dan Ece Asude Ediz, 66 kiloda Uşak'tan Ayşe Doğan, 70 kiloda Ordu'dan İlayda Sıla Yurttutan, 75 kiloda Trabzon'dan Sudenaz Kazan, 81 kiloda Ankara'dan Senanur Kocaoğlu, +81 kiloda İstanbul'dan Elif Meryem Usta şampiyon oldu. Erkeklerde ise 48 kiloda Van'dan Özkan Özbay, 51 kiloda Trabzon'dan Mehmethan Çınar, 54 kiloda İstanbul'dan Tolga Kaya, 57 kiloda Trabzon'dan Gökay Yılmaz, 60 kiloda Trabzon'dan Umut Boran Memiş, 63,5 kiloda Ankara'dan Melih Yıldırım Ballıoğlu, 67 kiloda Trabzon'dan Bilge Kaan Kanlı, 71 kiloda Kocaeli'nden Alperen Terzi, 75 kiloda Uşak'tan Faruk Gürhan Dalgıç, 80 kiloda Trabzon'dan Bedirhan Kalkan, 86 kiloda İzmir'den Atalay Şenova, 92 kiloda İstanbul'dan Mehmet Gökhan Kara ve +92 kiloda İstanbul'dan Göktürk Ersungur." - ELAZIĞ

Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası - Haberler Spor
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