Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği
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Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği

24.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:37
Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği

Elazığ'da küçük ve büyükbaş havyan besiciliği yapanlara yüzde 75 hibeli 2 milyon lira maliyetli makine ekipman desteği verildi.

Elazığ'da küçük ve büyükbaş havyan besiciliği yapanlara yüzde 75 hibeli 2 milyon lira maliyetli makine ekipman desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım Müdürlüğü aracılığıyla Elazığ'da küçük ve büyükbaş hayvan besicilerine makine ekipman desteği sağlandı. Bu kapsamda 2 milyon lira bedelli alınan koyun banyoloğu, süt sağım ve kırkım makinaları ile soğutucu tankı yüzde 75 hibeyle besicilere verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki programa Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Birlik Başkanı Ümit Fırat ve besiciler katılarak hibe destekli makinalar teslim edildi.

Elazığ'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan," Bizler bu kapasiteyi ve potansiyeli daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamak için bütün paydaş kurumlarımızla beraber gayret içerisindeyiz. İşte bugün o gayretin bir sonucu olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibeli olarak destekle üreticilerimizin kullanımına sunmak üzere özellikle küçükbaş yetiştiriciliğinde kırkım makinaları, banyoluğu, yine büyükbaş hayvancılığı içinde süt sağım makinaları ve soğuk zincir içinde kullanılacak olan soğutucu tankları yaklaşık 2 milyon liralık bir kaynakla üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz"dedi.

Ciddi kaynaklar sağlanarak, alınan ekipmanların üretimin artmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu,"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çiftçilerimizin üretimini kolaylaştıracak ve hayvancılığın gelişmesi noktasında ciddi katkılar sağlayacak ciddi bir kaynakla alınmış makinalarımızla beraber ilimizde özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile süt üretim noktasında çok ciddi manada ilerleme kaydedeceğiz. Sütlerimizin sağımla, tanklarla beraber ciddi manada üretimine ve steril bir noktada bulunmasında ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz"diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a teşekkür eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan'da yaşanılan süreçte tarım ve hayvancılığın öneminin daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği
Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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