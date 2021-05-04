ELAZIĞ'DA 2 FERİBOT ÇARPIŞTI; JANDARMANIN TEKNESİ DE HASAR GÖRDÜ

ELAZIĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çarpıştı.

ELAZIĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri demir olan jandarmaya ait tekneye çarptı. 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına Keban Baraj Gölünde deniz ulaşımını da etkiledi. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Pertek seferini yapmak üzere açılan feribot bu sırada kıyına yanaşmakta olan, ancak fırtına ve dalga nedeniyle savrulan feribotla çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri, bu sırada kıyıda demirli bulunan jandarmaya ait tekneye çarptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı