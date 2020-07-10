Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 939'a, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 864'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 939'a, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 864'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 939'a, toplam vaka sayısı ise 797 artarak 65 bin 18'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 bin 900 oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 864'e çıktı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 864'e, vaka sayısı da 1125 artarak 41 bin 915'e çıktı.

Kaynak: AA